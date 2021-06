La liste des 12 Espagnoles pour l'Euro a été dévoilée

FÉMININES

Les double-championnes d'Europe en titre ont dévoilé leur effectif pour l'EuroBasket 2021 qui se déroulera en France et en Espagne du 17 au 27 juin. Les Espagnoles, quadruples vainqueures de la compétition et à 6 médaillées (1 fois deuxième et 5 fois troisième), évolueront dans le groupe A, les opposant à la Suède, la Biélorussie et la Slovaquie. Elles joueront toute leur compétition à Valence. On trouve les stars telles que Alba Torrens et Astou Ndour mais aussi Laia Palau (41 ans) qui vient de fêter ses 300 sélections et d'autres anciennes joueuses LFB comme Cris Ouviña ou Queralt Casas.

La liste des 12 Espagnoles sélectionnées :

Silvia Domínguez

Cris Ouviña,

Laia Palau

Maite Cazorla

Queralt Casas

Leo Rodríguez,

María Conde,

Alba Torrens,

Raquel Carrera,

Laura Gil,

Tamara Abalde

Astou Ndour