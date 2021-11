La Roche Vendée domine Gernika et assure la première place du groupe H

FÉMININES

Crédit photo : FIBA

Et de cinq ! Mercredi soir, La Roche Vendée a signé sa cinquième victoire en cinq matches d'EuroCup en battant le club basque de Gernika (75-58). Les joueuses d'Emmanuel Body ont tenu leurs adversaires à 23 points en première mi-temps, pour être à +14 à la pause. Ultra dominatrices au rebond (43-28), notamment grâce à Ana Suarez (4 points à 1/5 aux tirs, 11 rebonds et 6 passes décisives) et Tiffany Clarke (20 points à 7/12, 8 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions pour 25 d'évaluation en 33 minutes), les locales n'ont jamais eu peur. Elles vont maintenant pouvoir se concentrer sur le déplacement chez Basket Landes, ce samedi pour la 8e journée de LFB.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre