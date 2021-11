La Roche Vendée et Tarbes en playoffs de l'EuroCup, Ana Tadic à 41 d'évaluation

FÉMININES

Crédit photo : FIBA

Outre la victoire et la qualification de Bourges pour les playoffs, quatre autres équipes françaises se sont imposées ce mercredi en EuroCup. La Roche Vendée l'a emporté 72-69 chez le leader de la LFB, Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Tiffany Clarke (22 points et 7 rebonds) et Ornella Bankolé (17 points et 11 rebonds) ont imposé leur impact physique et le RVBC s'est qualifié pour les playoffs, avec son bilan parfait de 4 victoires en 4 rencontres. Les Flammes Carolo (1 victoire, 3 défaites) devront s'imposer à Bologne et Gernika pour les y rejoindre.

Dans la poule J, l'ASVEL s'est bien placée (3 victoires, 1 défaite) en prenant sa revanche sur l'Estudiantes Madrid. L'équipe de Pierre Vincent a fait la différence dans le troisième quart-temps (24-6) pour s'imposer 72-51. "Je veux retenir notre intensité et notre qualité défensives, avec des options intéressantes, note Pierre Vincent dans Le Progrès. En attaque, on a vu aussi de bonnes choses. Mais on commet encore trop d’erreurs qu’il va falloir gommer. On n’est pas passé de l’ombre à la lumière comme cela."

Dans la poule L, Tarbes, toujours invaincu, se qualifie pour les playoffs. Mercredi soir, le TGB a battu Brno 73 à 56 avec une énorme Ana Tadic (23 points, 13 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions pour 41 d'évaluation). Derrière, Villeneuve d'Ascq affiche un bilan de 3 succès en 4 parties suite à sa large victoire contre les Islandaises d'Haukur (82-33).