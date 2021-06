La Russie s'en sort contre la République tchèque en ouverture

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Lilian Bordron

"Le premier match est important pour tout le monde, je suis content qu’on ait gagner. Mais le problème, c’est qu’on a laissé échapper quatre ballons importants dans le dernier quart-temps..." En deux phrases, l'entraîneur russe Alexander Kovalev a presque tout résumé. Comptant plus de treize points d'avance (66-53, 32') et sans leur star Zhosselina Maiga (Dynamo Kursk), Maria Vadeeva (27 points à 11/19 aux tirs, 16 rebonds et 2 passes pour 31 d'évaluation) et sa bande ont tergiversé dans le money time. De quoi permettre à la République tchèque de revenir à une possession sur un lay up de Tereza Vyoralova (69-66, 39').

LIRE AUSSI. Entre impatience et ambition, les Bleues lancent leur campagne européenne contre la Croatie

17 rebonds offensifs pour la Russie

"On s'est battu jusqu'au bout, on n'a jamais rien lâché, apprécie pour sa part l'entraîneur tchèque Stefan Svitek. Sauf que la République tchèque a souffert à l'intérieur et a concédé trop de rebonds offensifs, avec 17 prises pour la Russie et le même total de points sur deuxième chance. "Ce n'est pas possible, on doit corriger cette erreur", conclut-il avant de défier la France demain au Rhénus.

Cliquez-ici pour consulter les statistiques de la rencontre

À Strasbourg,