La superstar Liz Cambage décide de rejouer en Australie en 2020/21

Les conséquences du coronavirus sont très importantes sur le sport de haut-niveau. En voici un nouvel exemple : la superstar du basketball féminin Liz Cambage (2,03 m, 29 ans) a décidé de prendre part au championnat d'Australie en 2020/21. Elle vient de s'engager pour les Southside Flyers, le club de la banlieue de Dandenong, ville située dans la banlieue de Melbourne.

Elle retrouve un club où elle est passée en 2007 avant son entrée à l'Australian Institute of Sport, l'équivalent de l'INSEP en Australie. C'est son deuxième passage en WNBL depuis son départ des Bulleen Boomers en 2012, puisqu'elle a évolué chez les Melbourne Boomers en 2017/18.

Elle tentera de permettre aux Flyers de remporter le titre, eux qui ont été battus par les Canberra Capitals d'Olivia Epoupa en début d'année 2020. Surtout, elle se remettra en forme après avoir fait une croix sur la saison WNBA pour raisons de santé. De quoi préparer les Jeux olympiques de Tokyo.

HUGE NEWS: Liz Cambage is making her return to Dandenong Stadium this season, signing with your Southside Flyers for #WNBL21!



