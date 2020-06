Lattes-Montpellier se retire de toutes compétitions européennes pour 2020/21

FÉMININES

Crédit photo : BLMA

Qualifié en EuroLeague féminine pour la seconde saison consécutive, Lattes-Montpellier ne disputera finalement aucune coupe d'Europe en 2020/21. Une décision compliquée et lourde de sens pour un club qui s'installait parmi les meilleurs du basket féminin en Europe.

L'annonce a de quoi surprendre. Le BLMA reste sur deux saisons marquées par des performances notables sur le plan national et européen, avec notamment une finale en championnat de France et en EuroCup. Le club avait également réalisé un recrutement digne d'une équipe certaine de participer à la prochaine édition de l'EuroLeague féminine. Avec les arrivées notables de Julie Allemand, Asia Durr ou Nia Coffey ou encore le retour d'Ana Dabovic, Lattes-Montpellier avait même de quoi jouer les troubles-fêtes et pourquoi pas atteindre à nouveau les phases finales comme en 2019/20 (arrêté en quarts de finale au moment de l'interruption de la saison).

Finalement, la situation actuelle, jugée trop instable et trop risquée, a freiné les ardeurs des dirigeants. Certains de leurs partenaires ayant été à l'arrêt, les impacts économiques sont lourds. De même pour le club en lui-même qui, sans sport, "a été durement touché". Les incertitudes quant aux reprises du sport et de l'économie étant trop importantes, le Président Franck Manna ainsi que les Dirigeants du club "ont dû prendre une décision importante et difficile afin de maintenir la stabilité financière du club tout en préservant la santé de ses salariés" : se retirer des compétitions européennes.

Cette décision n'est que temporaire et les Gazelles ambitionnent de retrouver une compétition européenne dès la saison suivante. En ce qui concerne les compétitions nationales, le club double champion de France se veut rassurant, ambitieux et désireux de "jouer les premiers rôles".

