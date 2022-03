Le Bourges Basket candidat à l'organisation du Final Four de l'EuroCup

FÉMININES

Crédit photo : Bourges Basket

Qualifié pour le Final Four de l'EuroCup suite à sa victoire contre Basket Landes en quarts de finale, le Tango Bourges Basket s'est déclaré candidat à son organisation, de même que Galatasaray et Mersin, les deux clubs turcs qualifiés, annonce Le Berry Républicain. Après la manche retour du dernier quart de finale, entre Valence et Venise, la FIBA Europe clôturera les dépôts de dossier lundi et donnera le nom de l'organisateur dès mardi. Le Final Four se déroulera du 5 au 7 avril.