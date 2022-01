Le matches aller des 1/16e de finale de l'EuroCup de Bourges et des Flammes Carolo reportés

FÉMININES

Crédit photo : Olivier Martin

Bourges et les Flammes Carolo devront patienter pour jouer leur 1/16e de finale contre les Tchèques de Brno et les Turques du Ç.B.K Mersin en EuroCup. Lors de tests effectués le 10 janvier par les Berruyères, un certain nombre d'entre eux sont revenus positifs, indique le communiqué du club Tango. Le match contre Brno, qui devait se tenir le mercredi 12 janvier à 18 heures en République tchèque, n'aura donc pas lieu. Les Françaises qui avaient battu les Londres Lions au tour précédent devront prendre leur mal en patience, puisque Bourges, la FIBA et la LFB travaillent activement sur la reprogrammation de ce match.

Concernant le match des Flammes Carolo, il est reporté en raison de cas de Covid-19 dans le camp turc.