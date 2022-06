Le triplé pour les jeunes de l'USO Mondeville, sacrées championnes de France NF3

FÉMININES

Crédit photo : Bellenger IS FFBB

Elles ont réalisé une saison fantastique malgré la tourmente à la suite de la perte de l'aggrément du centre de formation. Les filles de l'USO Mondeville coachées par Dessislava Anguelova étaient engagées dans trois compétitions cette année. De la première finale le 22 avril à la dernière ce lundi 6 juin, elles ont tout raflé et sont désormais championnes de France U18, vainqueures de la Coupe de France U18 et championnes de France de Nationale 3 au terme d'une finale parfaitement maitrisée (88-58) face à Germont, au CDFAS de Eaubonne (Val d'Oise).

L'USO Mondeville contre vents et marées

À créditer d'une saison avec un triplé historique et 52 matchs remportés sur 53 après avoir été retrogradé en NF3 par la FFBB, l'USO Mondeville a démontré que sa place n'était tout simplement pas en N3 et l'a prouvé sur le terrain avec une moyenne de 100 points marqués par match et un écart moyen de 56 points !

« Je n’ai qu’un mot à la bouche : merci », a réagi la coach Dessislava Anguelova au micro d'Ouest France. « Merci à ces gamines qui ont su me suivre dans ma folie. Merci aux bénévoles, merci à tous ceux qui nous ont soutenus au cours de cette saison particulière, à la fois frustrante et extraordinaire. Notre place n’était pas là, tout le monde l’a compris. Il fallait respecter nos adversaires, apporté une réponse sur le terrain. On l’a fait, je suis fière de ce groupe. »

Il s'agit aussi d'une dernière saison synonyme de dernier tour de piste pour Dessislava Anguelova qui quitte le club pour s'engager du côté de Charleville-Mézières. Elle qui durant six ans s'est donnée corps et âme pour le club avait besoin d'un nouveau challenge tout comme ses joueuses (10), qui elles quitteront le centre de formation pour aller vers d'autres cieux comme Lou Bobst, révélation de la saison, qui découvrira la LFB à Tarbes aux côtés d'un monument du basket français, Isabelle Yacoubou.