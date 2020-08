Les chapeaux de l'EuroLeague et l'EuroCup féminine ont été révélés

FÉMININES

Prévus pour ce lundi 17 août, les tirages au sort de l'EuroLeague féminine et de l'EuroCup féminine seront à suivre sur YouTube. En attendant, la FIBA a dévoilé les chapeaux des deux compétitions, qui s'organisent en fonction des classements et des performances des clubs sur les trois dernières saisons.

En EuroLeague Women, les 14 équipes qualifiées d'office, parmi lesquelles figurent Bourges, LDLC ASVEL féminin et Basket Landes, seront tirées au sort en deux groupes. Les deux équipes qui sortiront vainqueures des qualifications les rejoindront par la suite.

L'EuroCup Women sera partagée en deux conférences, la première comptera seize place directes en saison régulière tandis que la seconde disposera de 13 places directes en saison régulière, ainsi que de trois places pour les club qui sortiront vainqueurs des qualifications. Les six clubs des éliminatoires, dont Saint-Amand, seront également tirés au sort. Chaque club classé sera tiré au sort contre un club non classé et jouera le match retour à domicile.

EuroLeague féminine

Chapeau 1 : UMMC Ekaterinburg (RUS), Dynamo Kursk (RUS)

Chapeau 2 : Panier Sopron (HUN), ZVVZ USK Praha (CZE)

Chapeau 3 : Fenerbahce (TUR), Bourges Basket (FRA)

Chapeau 4 : Famila Schio (ITA), Nadezhda (RUS)

Chapeau 5 : Perfumerias Avenida (ESP), TTT Riga (LAT)

Chapeau 6 : Galatasaray (TUR), LDLC ASVEL Feminin (FRA)

Chapeau 7 : Basket Landes (FRA), VBW Arka Gdynia (POL)

Chapeau 8 : Vainqueur de Aluinvent DVTK Miskolc (HUN) contre Izmit Belediyespor (TUR), vainqueur de Spar Citylift Girona (ESP) contre ACS Sepsi-SIC (ROU)

EuroCup féminine

Conférence 1 :

Chapeau 1 : Perdant de Aluinvent DVTK Miskolc (HUN) contre Izmit Belediyespor (TUR) en EuroLeague, Hatay BB (TUR), Atomeromu KSC Szekszard (HUN), PBC MBA Moscou (RUS)

Chapeau 2 : Sparta & K M.R. Vidnoje (RUS), KS AZS PWSZ Gorzow WLKP (POL), Orman Genclik (TUR), Uni Gyor (HUN)

Chapeau 3 : A3 Basket Umea (SWE), VBW CEKK Cegled (HUN), Bellona Kayseri Basketbol (TUR), KP Brno (CZE)

Chapeau 4 : Neve David Ramla (ISR), Adana Basketbol (TUR), Birevim Elazig il Ozel Idare (TUR), BC Prometey (UKR)

Conférence 2 :

Chapeau 1 : Perdant de Spar Citylift Girona (ESP) contre ACS Sepsi-SIC (ROU) en EuroLeague , Umana Reyer (ITA), Flammes Carolo Basket (FRA), Mithra Castors Braine (BEL)

Chapeau 2 : ESBVA-LM (FRA), Lointek Gernika Bizkaia (ESP), Valencia BC (ESP) BCF Elfic Fribourg (SUI)

Chapeau 3 : Basket Hema SKW (BEL), Roche Vendée (FRA), Cadi La Seu (ESP), Landerneau Bretagne Basket (FRA)

Chapeau 4 : Phantoms Basket Boom (BEL), 3 équipes vainqueures des qualifications

Qualifications :

Clubs classés : Saint-Amand Hainaut Basket (FRA), CDB Clarinos De La Laguna (ESP), Basket Namur Capitale (BEL)