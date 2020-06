Les étrangères étant interdites dans le championnat local, Olivia Epoupa ne retournera pas en Australie

Restriction budgétaires et crise sanitaire obligent, le championnat australien de basket féminin a pris la décision d'interdire l'importation de joueuses étrangères. Parmi elles se trouve l'internationale tricolore Olivia Epoupa (1,65m, 25 ans), qui ne portera donc pas les couleurs des UC Capitals, équipe de la ville de Canberra, la saison prochaine.

Paul Goriss, entraîneur principal de l'équipe championne d'Australie, s'est exprimé sur cette prise de décision de la ligue. Lui qui voulait repartir sur un maximum de stabilité va tout de même devoir remplacer Olivia Epoupa mais également la canadienne Kia Nurse.

"Mes premières priorités sont de remplacer Kia et Olivia. Il est évident que nous ne pourrons jamais remplacer ces deux joueuses internationales extrêmement talentueuses par des équivalents. Vous ne pouvez pas remplacer le MVP de la Ligue et le MVP de la finale. Cependant, nous examinerons quelles joueuses sont libres et qui sont les mieux adaptées pour nous en termes de compétences. C'est décevant car je sais qu'Olivia voulait revenir aux UC Capitals, mais nous allons trouver les meilleurs joueuses possible qui correspondent à notre système."