Les Flammes Carolo battu lors de la petite finale de l'EuroCup

Après avoir perdu contre Valence en demi-finale, les Flammes Carolo ont été battues par le KSC Szekszard en petite-finale de l'EuroCup féminine ce dimanche. Mieux parties que vendredi (14-23 après un quart-temps), elles ont ensuite vu les locales revenir et prendre les devants en deuxième mi-temps.

Malgré les bons matches d'Endy Miyem et Evelyn Akhator (18 points chacune), les Ardennaises ont semblé à la peine physiquement sur la deuxième partie de la rencontre, ne marquant que 20 points en deuxième mi-temps. En face, la meneuse hongroise Agnes Studer (15 points à 6/12 aux tirs et 6 passes décisives) et l'ailière américaine Dewanna Bonner (25 points à 10/19 et 6 rebonds) ont réalisé un beau match pour une victoire finale de 13 points (68-55).

Après ces deux défaites au Final Four, pour une première expérience à ce stade de la compétition, les Flammes Carolo vont pouvoir se concentrer sur la finale de la Coupe de France et la fin de la saison régulière de LFB. L'équipe a encore 4 matches à jouer avant les playoffs.