Les Flammes Carolo contraintes d'annuler leur rencontre le jour même, de quoi provoquer une élimination en EuroCup ?

La décison a été annoncée en début d'après-midi : les Flammes Carolo ne pourront pas disputer le match aller du 1/16e de finale d'EuroCup ce mercredi soir, face aux Turques de Cukurova. Un test a été effectué en urgence ce midi, après qu'une des joueuses ait déclaré avoir de symptômes de la covid-19 mardi soir. Les résultats sont tombés : il y a d'autres cas positifs au sein des joueuses, la rencontre doit être reportée.

Le report de la rencontre pourrait entraîner l'élimination de l'EuroCup féminine du club des Ardennes, comme expliqué dans le communiqué :

"Une situation délicate et inédite qui vient perturber considérablement le club et son organisation. Au-delà de la santé des joueuses, qui reste la préoccupation première de la direction du club, c'est tout un environnement qui doit faire face à cette annulation de dernière minute. Un match de Coupe d'Europe à l'Arena, ce sont des prestataires (traiteur, hôtelier, transporteur, retransmission TV etc...), des officiels (arbitres, commissaires et délégation turque), des salariés, des bénévoles qui interviennent sans relâche pour accueillir supporters et partenaires dans les meilleures conditions. De l'énergie mais surtout des coûts financiers considérables qui vont devoir être supportés par le club. Un travail mis à mal par cette trop longue et incertaine crise sanitaire. Résilience et adaptation doivent être les maîtres mots dans ces désagréables circonstances. Par conséquent et nous en sommes les premiers déçus, les Flammes devraient quitter à ce stade la compétition, sans même pouvoir défendre leurs couleurs sur le terrain face à Cukurova."