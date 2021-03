Les Flammes Carolo écartent Fribourg et se qualifient pour le Final Four de l'EuroCup

FÉMININES

Les Flammes Carolo n'ont pas eu de soucis pour dominer les Suisses de Fribourg (85-56) en quart de finale de l'EuroCup à Sfântu Gheorghe en Roumanie. Les joueuses de Romuald Yernaux ont fait l'écart dès le milieu du premier quart-temps et ont mené plus de 38 minutes au final avec un collectif en place (25 passes décisives) et une Endy Miyem dominante à l'intérieur (18 points à 8/12, 5 rebonds et 4 passes décisives pour 23 d'évaluation en 21 minutes).

Charleville-Mézières vs Valence en demi-finale le vendredi 9 avril

Sorties en quart de finale de cette même EuroCup en 2019 par Lattes-Montpellier, stoppées par la pandémie après le match contre Basket Landes (74 partout) en quart de finale aussi en 2020, les Ardennaises vont cette fois jouer les demi-finales de la compétition pour la première fois de leur histoire. Cette demi-finale, contre les Espagnoles de Valence (qui ont sorti Villeneuve d'Ascq en quart de finale) sera jouée sur un match sec le 9 avril lors du Final Four qui se concluera le dimanche 11 avril. L'autre demi-finale opposera les Italiennes de Venise aux Hongroises du KSC Szekszard (qui ont sorti Saint-Amand en huitième de finale).