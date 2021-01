Les Flammes Carolo et La Roche Vendée battues par deux formations espagnoles

FÉMININES

Crédit photo : FIBA

Dans le groupe F 100% franco-espagnol, les Ibériques sont en entrain de prendre le dessus. Après sa victoire initiale contre Tenerife, les Flammes Carolo ont perdu contre les Basques de Gernika (50-57). Il faut dire que les Ardennaises ont souffert en deuxième mi-temps offensivement avec seulement 15 points marqués. Elles finissent avec un triste 33,9% de réussite aux tirs, Evelyn Akhator (18 points à 8/13 et 9 rebonds pour 23 d'évaluation) et Tima Pouye (14 points à 6/12 mais 5 balles perdues) ayant été les seules à trouver le chemin du panier régulièrement. En face, la Brésilienne Nadia Colhado a corrigé son ancien club (21 points à 10/20, 15 rebonds, 3 passes décisives et 4 contres pour 35 d'évaluation en 33 minutes).

Dans l'autre rencontre, Tenerife s'est repris après sa défaite face à Charleville-Mézières. Les Canariennes ont fait l'écart dans le troisième quart-temps contre La Roche Vendée, s'imposant 81-66 au final avec une Asia Taylor productif (18 points à 6/15 et 10 rebonds en 21 minutes).

Cinq matches programmés ce vendredi pour les clubs français

La Roche Vendée est mal embarqué dans ce groupe F et devra rester en course pour la qualification en battant leurs compatriotes de Charleville-Mézières ce vendredi à 15h, toujours à Valence. A Valence également, Saint-Amand défie la formation locale à 18h. A Sfântu Gheorghe en Roumanie, Villeneuve d'Ascq affronte Namur à 15h. Enfin, à Landerneau, le LBB joue face à Venise à 20h30.