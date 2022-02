Les sélections qualifiées pour la Coupe du Monde 2022

FÉMININES

Crédit photo : FIBA

C'est officiel ! On connaît désormais les 12 sélections qualifiées pour la Coupe du Monde 2022 féminine. 11 équipes se sont qualifiés et représenteront leur pays en Australie.

En plus de l'Australie, pays hôte de cette Coupe du Monde, les 11 autres sélections se sont qualifiées le week-end dernier lors des tournois de qualification joués entre Washington D.C., Belgrade et Osaka. L'équipe de France a joué dans la groupe B du tournoi de Belgrade contre le Mali (victoire 77-66), Nigéria (défaite 67-65) et contre la Chine (défaite 103-70). Bien que qualifiée, les protégées de Jean-Aimé Toupane sont passées à côté de ce tournoi. Avec deux déroutes dans ce groupe, les Françaises sont prévenues.

La concurrence sera rude du 22 septembre au 1er octobre prochain.

Les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde 2022 :