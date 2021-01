Mélissa Diawakana met sa carrière entre parenthèses

Restée sur le carreau après un exercice 2019-2020 compliqué à Braine avec Frédéric Dusart, Mélissa Diawakana (1,70m, 28 ans) a décidé de faire une pause. L'ancienne joueuse de Valenciennes et de Villeneuve d'Ascq - notamment passée par le Mexique, l'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne et la Belgique - a notamment reçu une offre du Moyen-Orient mais elle a préféré la décliner pour se lancer dans le coaching individuel.

"C’est vrai qu’en ce moment on ne me voit pas sur les terrains, a-t-elle déclaré sur son profil Facebook, le 22 janvier dernier. Pour répondre à cette première question que certains se posent la réponse est "non". Non, je n’ai pas encore mis un terme à ma carrière professionnelle. J’ai refusé des offres qui ne correspondaient pas à ce que je recherchais. Je profite aujourd’hui de ce temps et de cette année assez spéciale pour lancer mon projet, que je prépare depuis plusieurs années, car qu’on le veuille ou non la carrière d’un sportif ne dure qu’un temps."