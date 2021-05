Myisha Hines-Allen va rejoindre la Virtus Bologne la saison prochaine

FÉMININES

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Myisha Hines-Allen (1,85 m, 25 ans) va s'engager avec le Virtus Bologne la saison prochaine. La poste 3-4 américaine qui évoluait à Lattes-Montpellier en 2020-2021 a montré toute l'étendue de son talent. La New-Yorkaise vient de clôturer une énorme saison LFB avec des statistiques dignes d'une MVP avec ses 16,4 points à 44,8% de réussite aux tirs avec 9,5 rebonds, 2,2 passes et 1,4 interception pour une évaluation de 18,9 en 31 minutes. Pour sa première saison, celle qui porte également les couleurs des Washington Mystics en WNBA a remporté la Coupe de France et atteint la finale des playoffs, marquant notamment le panier de la victoire en demi-finale contre Bourges. Durant la saison, elle a fait de gros cartons à 30 et 28 points contre Nantes et l'ASVEL.

Bologne, une nouvelle place forte du basket féminin ?

Le club italien du Virtus Bologne mise sur sa branche féminine en recrutant des joueuses stars telle que Brianna Turner (1,91 m, 24 ans) ou la meilleure joueuse du pays, Cecilia Zandalasini (1,88 m, 25 ans), qui évoluait au Fenerbahçe en parallèle de sa carrière WNBA. Déjà sur la saison écoulée, le club financé par le mécène Massimo Zanetti a fini troisième de la saison régulière derrière Venise et Schio avant d'atteindre la demi-finale des playoffs.