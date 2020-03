Olivia Epoupa à une victoire du titre de championne d'Australie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : UC Capitals

Dimanche s'est jouée la première manche de la finale des playoffs de Women National Basketball League, la meilleure ligue de basketball féminin en Australie. Sur le parquet des Southside Flyers, les UC Capitals se sont imposées 82 à 80 et reprennent ainsi l'avantage du terrain, avec la perspective de conserver leur titre de champion ce mercredi en s'imposant lors du match retour à domicile.

Le match aller a été très disputé et les locales menaient même de 6 points (69-63) à l'entame du dernier quart-temps, grâce à la production de Bec Cole, l'ancienne meneuse d'Arras Leilani Mitchell et la capitaine et championne de France 2016 Jenna O’Hea.

Olivia Epoupa encore décisive

Mais l'énorme activité d'Olivia Epoupa (14 points à 7/15 aux tirs, 9 rebonds, 6 passes décisives, 5 balles perdues et 4 interceptions en 38 minutes) a permis aux Capitals de reprendre le dessus. La meneuse françaisea arraché un rebond offensif pour reservir la MVP Kia Nurse (19 points à 7/21) qui a cette fois marqué son 3-points et permis aux Capitals de passer devant. La défense a ensuite continué puis terminé le travail.