Orthez : Laure Savasta remplace Paco Laulhé

Laure Savasta est la nouvelle coach des filles de l’US Orthez, qui joueront à nouveau en Nationale 1 l’année prochaine. Après avoir coaché l'Union Tarbes-Lourdes en Nationale 1 masculine, elle vient prendre la suite de Paco Laulhé, qui souhaite faire une pause dans le coaching pour se concentrer sur son autre activité professionnelle.

Paco Laulhé, après s'être occupé du centre de formation de l'Elan Béarnais puis avoir coaché l’équipe professionnelle du club en 2011/12, a décidé de mettre de côté son devoir de coach, comme l’explique Camille Chamard le président orthézien à Sud-Ouest :

« Paco a exprimé le besoin de faire une pause. Il souhaite se concentrer sur ses objectifs professionnels (NDLR, une société de conseil en management) et poursuivre ses projets, dont nous faisions partie lorsqu’il est arrivé à l’USO. Nous serons ainsi peut-être amenés à travailler à nouveau ensemble, sur la partie basket et formation".

Laure Savasta, âgée de 46 ans, qui prendra la suite l’année prochaine, possède un très grand palmarès en tant que joueuse avec entre autres 90 sélections en équipe de France, et notamment un titre de championne d’Europe en 2001. Fort de ses expériences sur le parquet, elle aura la mission de dynamiser les joueuses du Béarn l’année prochaine, comme l’explique de nouveau le président :

« Elle a connu une énorme carrière de joueuse de très haut niveau et possède de vraies compétences, notamment dans la formation de jeunes, à travers l’académie de basket qu’elle a créé à Tarbes. Son pedigree et sa volonté de transmission vont beaucoup nous apporter. Elle va nous permettre de poursuivre le travail entrepris et de pousser l’intégration de l’équipe 1 dans la dynamique de l’ensemble du club".