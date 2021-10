Retour en vidéo sur le carton d'Ornella Bankolé (La Roche Vendée) à Gernika

Lors de la belle victoire de La Roche Vendée à Gernika vendredi soir en EuroCup (78-90), Ornella Bankolé a signé une très belle performance. L'internationale française a cumulé 26 points à 12/16 aux tirs et 7 rebonds pour 35 d'évaluation en 36 minutes. L'EuroCup revient sur son match en vidéo :

Ornella Bankole (29 PTS & 7 REB) was on a mission in Week 2 as @larochevendee move top of Group H ! @FRABasketball | #EuroCupWomen pic.twitter.com/B9epBNU5UP