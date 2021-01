Saint-Amand enchaîne contre Basket Hema en EuroCup

FÉMININES

Crédit photo : FIBA

En difficulté en LFB, Saint-Amand démarre bien sa saison d'EuroCup. Après sa qualification pour le tour principal de la compétition, l'équipe de Fabrice Fernandes s'est imposée contre Braine ce mardi avant d'enchaîner contre leurs compatriotes belges de Basket Hema ce mercredi, dans la bulle sanitaire de Valence.

Nettement plus adroites (52,4% de réussite aux tirs contre 39%), dominatrices au rebond (39 prises à 27), les Nordistes ont cependant été menées jusqu'à la fin du troisième quart-temps avant de faire la différence sur l'ultime période.

Comme la veille, Assitan Koné (10 points à 4/6 aux tirs, 5 rebonds et 4 passes décisives pour 17 d'évaluation en 24 minutes) et Iva Slonjsak (12 points à 5/10 et 3 rebonds) se sont montrées performantes.

Vendredi, Saint-Amand tentera de faire la passe de trois face à l'équipe locale de Valence.