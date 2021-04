Sandrine Gruda parmi les candidates pour être porte-drapeau aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo

FÉMININES

Crédit photo : Guillaume Poumarede

C'est peut-être la meilleure joueuse de l'histoire du basketball français. Sandrine Gruda (1,93 m, 33 ans) fait partie des 12 candidats pour être porte-drapeau lors des Jeux olympiques de Tokyo, aux côtés de la judoka Clarisse Agbegnenou, la tenniswoman Kristina Mladenovic, la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon, la surfeuse Johanne Defay, la boxeuse Maïva Hamadouche, la véliplanchiste Charline Picon, le gymnaste Samir Ait-Saïd, le nageur Florent Manaudou, le kayakiste Maxime Beaumont, le perchiste Renaud Lavillenie et le cavalier Astier Nicolas. Un binôme mixte sera choisi par des ambassadeurs de chaque Fédération via un système de points.

Pour la première fois, 4 athlètes porteront notre drapeau à Tokyo, découvrez les candidats. #UneSeuleEquipe pic.twitter.com/OEsD2p3gIK — Equipe France (@EquipeFRA) April 14, 2021

Après 16 ans au plus haut niveau, Sandrine Gruda n'a plus rien à prouver dans le niveau professionnel. Après avoir fait les beaux jours de Valenciennes (2 titres de MVP Française et MVP espoirs) en début de carrière, une carrière réussie sur la scène européenne (deux EuroLeague) et WNBA (championne 2016), elle joue toujours au top niveau à Scio en Italie, ainsi qu'en équipe de France.

Avec l'Equipe de France, l'intérieure française ne s'est pas non plus privée de presque tout gagner : championne d'Europe en 2009, triple médaillée d'argent aux championnats d'Europe (2013, 2015 et 2019) et médaillée d'argent aux JO de Londres en 2012.

Le palmarès de Sandrine Gruda parle de lui même, sa régularité dans les hautes performances tout autant, faisant d'elle l'une des meilleurs joueuses françaises de l'histoire. Etre porte-drapeau aux Jeux Olympiques de Tokyo serait donc un honneur mérité au vue de l'ensemble de sa belle carrière.