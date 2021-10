Six sur six et +197 pour les clubs français en EuroCup

FÉMININES

Crédit photo : Olivier Martin

Face à des oppositions de niveaux variés, les six clubs français engagés en EuroCup féminine se sont imposés ce mercredi soir. Villeneuve d'Ascq, Bourges, l'ASVEL et les Flammes Carolo n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires respectifs : les Tchèques de Brno (82-42), les Suisses de Fribourg (102-49), les Slovaques de Ruzomberok (81-50) et les Italiennes de la Virtus Bologne (84-46). Les Rhodaniennes ont été accrochées pendant le premier quart d'heure avant d'hausser le ton et de prendre le large, comme l'a expliqué l'entraîneur Pierre Vincent dans Le Progrès :

"Cela n’a pas été facile face à une équipe qui pratique un basket très contrôlé, bien en place défensivement. On a galéré un petit moment et je ne suis pas satisfait de ce qu’on a fait en attaque pendant cette période. On a beaucoup d’énergie, on veut aller vite mais de façon désordonnée. On a de mauvais tirs, on perd trop de ballons."

53 à 15 en deuxième mi-temps pour les Flammes Carolo

A noter le bon match de la U17 Juste Jocyte (10 points à 3/3 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 15 d'évaluation en 18 minutes). Les Flammes Carolo ont également attendu la deuxième mi-temps pour prendre le large, avec notamment un énorme dernière quart-temps (25-4). Face à l'ancienne Lattoise Myisha Hines-Allen et de l'internationale italienne Cecilia Zandalasini, Evelyn Akhator a réalisé un gros double-double (22 points à 8/13 aux tirs et 16 rebonds pour 35 d'évaluation en 32 minutes)

Dans les autres rencontres, Tarbes a pris le dessus sur les Islandaises d'Haukar (66-53) sans se faire de frayeur même si les visiteuses n'ont jamais lâché. Enfin, La Roche Vendée l'a emporté 90-78 chez les Basques de Gernika. Devant tout le match après un très bon premier quart-temps (20-32), Ornella Bankolé (26 points à 12/16 aux tirs et 7 rebonds pour 35 d'évaluation en 36 minutes) & co ont maîtrisé la partie.