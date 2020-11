Tarbes : Saison déjà terminée pour Serena Kessler

LFB

Crédit photo : FIBA

Après une belle saison passée au Pôle France où Serena Kessler (1,81 m, 18 ans) compilait 11 points, 5 rebonds et 2 passes décisives pour 10 d’évaluation en moyenne, tout le monde attendait de voir ce qu’allait donner les débuts de ce jeune talent du côté de Tarbes en LFB. Et avec cinq matchs joués avec en moyenne 23 minutes de temps de jeu, Serena Kessler tourne à 8 points et 3 rebonds pour 7 d’évaluation. Sous les ordres de François Gomez, elle a pu parfaire ses qualités physiques et athlétiques de manière à s’acclimater au mieux à la division, chose qu’elle a réussi à faire avec brio.

Mais, au cours de la semaine dernière, lors d’une séance d’entrainement, le genou de la Française a tourné. Et après une série d’examens passés à Pau, le verdict du médecin est sans appel : Serena Kessler souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, et est indisponible pour le reste de la saison. Un coup d’arrêt pour l’internationale française qui entame une longue période de rééducation pour pouvoir retrouver très bientôt les terrains et retoucher rapidement l’anneau - eh oui, elle s’accroche au cercle !

Tarbes lui cherche une remplaçante mais très peu de joueuses françaises sont disponibles sur le marché.