Un choc franco-français entre Bourges et Basket Landes, l'ASVEL opposée aux Turques de Mersin en 1/4 de finale d'EuroCup

FÉMININES

Crédit photo : Olivier Martin et FIBA

Avec Basket Landes renversé en EuroCup ainsi que Bourges et l'ASVEL facilement vainqueurs de leur 1/8e de finale, la France comptera trois représentants en quart de finale de la compétition. Et à la fin, il n'en restera plus que deux...

Pour leurs débuts en EuroCup, les protégées de Julie Barennes (lire son portrait ici) affronteront le Tango Bourges Basket. De son côté, l'ASVEL ont hérité d'un tirage plus favorable, avec un duel contre les Turques de Mersin, victorieuses de Prometey au tour précédent. En jeu, une place pour le Final Four de la compétition (du 5 au 7 avril, lieu à déterminer). Sur un format aller-retour, les quarts de finale se dérouleront les 10 et 17 mars prochains.

Les affiches des quarts de finale d'EuroCup version 2021-2022 :