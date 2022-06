WNBA : 10 points pour Bria Hartley avec les Indiana Fever

L'internationnale tricolore a fait son retour hier en WNBA avec les Indiana Fever et a plutôt bien négocié sa première rencontre. Si elle a manqué les deux premiers matchs car le championnat de Turquie n'était pas terminé - elle qui évolue à Fenerbahçe -, Bria Hartley n'a pas tout suite pu jouer avec sa franchise en raison d'une blessure au genou qui l'a éloigné des parquets.

Face aux New-York Liberty, la franco-américaine a compilé 10 points à 4/7 aux tirs dont 2/2 à 3-Points, 2 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception pour 12 d'évaluation en 15 minutes de jeu. Outre sa jolie performance, elle n'a pu éviter la défaite de son équipe (87-74) mais se montre tout même positive quant à sa prestation après la rencontre :

"Je pense que la manière de jouer de l'équipe est en accord avec ma manière de jouer. a commenté Bria Hartley à IndyStar. Je me contente de suivre le plan de jeu, de prendre mes tirs quand je les vois, d'être agressive et d'essayer de créer pour les autres. Manifestement, cela a réussi ce soir, un peu. Je veux continuer à faire ça et à construire."