WNBA : 11 points pour Marine Johannes, Bria Hartley timide et Gabby Williams passeuse décisive

Après une saison difficile à l'ASVEL avec la défaite (3-0) en finale de LFB, Marine Johannes a rejoint la WNBA pour cet été et a retrouvé des couleurs avec les New-York Liberty. Cette nuit, l'internationale française à inscrit 11 points à 4/7 aux tirs dont 3/5 à 3-points et 6 rebond en 24 minutes de et a participé à la victoire (97-83) de son équipe face au Fever de Bria Hartley qui a réalisé une sortie timide (3 points en 9 minutes de jeu). Une performance rassurante après une série de finale de LFB déçevante.

In her first game back in Seafoam, @marinej5 had quite a night! 11 points, 2 rebounds and 6 assists. Welcome back, MJ! pic.twitter.com/wclmqd6IcH