Jamar Smith et Richard Solomon remportent la FIBA Europe Cup avec Bahcesehir

FIBA EUROPE CUP

Crédit photo : FIBA

Après une courte victoire en Italie (72-69), Bahcesehir a plus largement dominé les débats sur le match retour de la finale de la FIBA Europe Cup mercredi soir à Istanbul. Le club turc menait 30 à 16 après un quart-temps et si Reggio d'Emilie est remonté à -1 (31-32), l'ancien Limougeaud Jamar Smith (17 points à 6/11 aux tirs et 4 passes décisives en 32 minutes, MVP de la finale), Richard Solomon (4 points à 1/4 et 2 rebonds en 7 minutes) & co ont repris le large pour s'imposer 90 à 74 devant 13 500 spectateurs. De quoi être titrés dans cette quatrième Coupe d'Europe, à laquelle ne participe pas les clubs français, faute d'intérêt.