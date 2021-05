[Chaussures] On a testé la Harden Vol.5 d'Adidas

FRANCE

Crédit photo : Assist

Caso & Kev, deux passionnés de sneakers, ont fondé le compte Instagram @assist_off pour partager leur amour des chaussures. Ils testent, essayent et décryptent pour vous les dernières sorties. Aujourd'hui, Caso a essayé de mettre les mêmes filoches après stepback que le Barbu de Brooklyn... en testant la Adidas Harden Vol.5, et il a pas mal de chose à redire !





Style : 4/5

Ce qui me plaît dans cette Harden Vol.5, c’est son côté atypique avec ses motifs "tâches de peinture" posés sur l’empeigne. Le shape général de la paire est cohérent et rend la chaussure élégante.

Maintien : 4/5

La nouvelle technologie Futurenatural a été conçue pour envelopper le pied et agir ainsi comme une seconde peau. Légèrement rigide au début, l’empeigne devient vite confortable. Et d’un point de vue maintien, le job est fait. Lors de vos différents déplacements ou mouvements, le pied reste bien en place dans la paire.

Ce bon maintien est accompagné d’un système de serrage des lacets efficace et ils restent en place une fois noués. Pour terminer, on ne sent pas les "pads" de mousse au niveau de la coque talon, à l’intérieur de la chaussure. Nous n’avons pas cette sensation d’extra-support, que l’on pourrait imaginer en voyant les photos.

Amorti : 2/5

Une des déceptions de cette Adidas Harden Vol.5. En effet, si l’on ressent un minimum de compression sous le talon lors des courses ou réceptions de sauts, c’est quasi le néant sous l’avant du pied. Pourtant, lorsqu’on voit que l’insole (semelle intérieure faisant office d’amorti) est constitué d’un insert de boost, on s’attend forcément à un minimum de confort et de compression.

Or, on a le sentiment d’être directement le pied au sol et donc très peu protégé sur les impacts. Personnellement, j’ai besoin d’avoir de l’amorti sous l’avant pied ce qui n’est pas le cas avec la Harden. Après, tout est une question de feeling et de ressenti.

Traction : 2/5

Une expérience personnelle compliquée. Je n’ai jamais réussi à être rassuré dans mes déplacements par peur de glisser. Je devais nettoyer la semelle très, très régulièrement pour trouver de l’accroche au sol. L’ayant utilisé dehors et dans un gymnase (sol type lino), j’ai pu me rendre compte de l’inconsistance de la semelle extérieure de la Harden. Je pense que ce problème est surtout dû à la coque rigide enveloppant toute la semelle intermédiaire et qui limite la souplesse de la chaussure.

Note globale : 12/20

La Harden Vol.5 arrive avec une nouvelle technologie performante en termes de maintien et plutôt confortable aux pieds. Ce point positif est contrasté par un amorti très léger et surtout une traction trop peu efficace. Enfin, la coque rigide, enveloppant la semelle intermédiaire, rend la chaussure plutôt lourde en main et peu souple dans la pratique. C’est très déçu que je sors de ce test qui avait pourtant bien commencé avec le design et l’empeigne.

Retrouvez tout l'univers d'assist sur Instagram

Retrouvez nos autres tests :

La Kayo LP2 de Crossover Culture

La "Why Not" Zer0.4 de Jordan