[Chaussures] On a testé la Jordan "Why Not" Zer0.4

FRANCE

Crédit photo : Assist

Au programme aujourd'hui, la Jordan de Russell Westbrook. Pas mal de choses à dire sur la shoes du meneur explosif des Washington Wizards, et pas que du bien... Voici le test réalisé par Caso et Kev d'Assist.





Maintien : 4/5

Généralement, les matériaux utilisés par Jordan sont très confortables. Sur cette "Why Not" Zer0.4, c’est une nouvelle fois le cas. En plus des sensations agréables lors de la mise aux pieds, l’empeigne, et notamment la coque talon, contient votre pied dans vos différents mouvements pour assurer un très bon maintien dans la chaussure. Attention, la doublure sur le col de l’empeigne peut être désagréable en fonction de votre serrage ou de l’anatomie de votre pied.

Amorti : 3/5

C’est la déception sur cette paire de chaussure. Si, visuellement, on s’attend à avoir pas mal de compression sous le pied (deux patchs d’Air Zoom superposés sous l’avant du pied), la sensation n’est pas au rendez-vous lors des tests. Les patchs sont trop peu présents à l’avant du pied tandis que la compression sous le talon n’est pas incroyable. En revanche, on a une chaussure réactive avec une sensation proche du sol. C’est donc perturbé que l'on ressort de ce test puisqu'on s'attendait vraiment à être haut dans la chaussure, avec beaucoup d’amorti, et c'est finalement tout l’inverse.

Traction : 3,75/5

C’est un nouveau motif prenant la forme de petits traits orientés dans tous les sens qu’on retrouve sur la Jordan WNZ.4. On a une bonne accroche, que ce soit en intérieur ou en extérieur. En revanche, on émet quelques doutes concernant la durée de vie du motif, surtout si vous jouez sur les playgrounds.

Style : 3,5/5

Un design atypique qu’on aime ou qu’on aime pas. Une impression de lourdeur due à cette semelle intermédiaire épaisse. C’est n'est pas la plus belle paire de l’année ni la plus moche.

Note globale : 14,25/20

Pour 140€, on pouvait s’attendre à plus de choses de la part de la "Why Not" Zer0.4, notamment en termes d’amorti. On a en revanche un bon maintien et une traction solide sur différentes surfaces. Si vous aimez les chaussures proches du sol avec un minimum d’amorti, c’est ce que vous trouverez avec cette paire.

Retrouvez tous l'univers d'assist sur Instagram

Retrouvez nos autres tests :

La Kayo LP2 de Crossover Culture