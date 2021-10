[Chaussures] On a testé la KD 14 de Nike

FRANCE

Caso & Kev, deux passionnés de sneakers, ont fondé le compte Instagram @assist_off pour partager leur amour des chaussures. Ils testent, essayent et décryptent pour vous les dernières sorties. Aujourd'hui, ils passent au crible la KD14 de Nike. Une chaussure confortable, légère, un amorti géniale... mais il y a un mais. Le test est à retrouver ci-dessous.

Style : 4/5

Comme bien souvent, je n'étais pas fan des détails... mais comme bien souvent aussi, j'ai retourné ma veste. Au pied, la paire passe plutôt bien et les différents coloris qui sortent sont très jolis.

Maintien : 3/5

Quelle déception ! Pourquoi alors mettre 3/5 ? Tout simplement parce que la paire est coupée en deux par rapport à cet aspect technique. On a un mesh et un scratch qui font le job sur l’avant du pied. À voir la durée de vie du mesh qui est relativement souple, mais dans l’ensemble c’est plutôt bien.

En revanche, j’ai eu un vrai problème avec l’arrière de la chaussure et notamment la coque talon. Le manque d’empiècements en mousse n’a pas contenu mon talon en place dans la chaussure. La souplesse exagérée de la coque talon a été un vrai problème. On finira avec une note positive tout de même, la paire est ultra confortable et étonnamment légère.

Amorti : 5/5

WOW.... l’association du Cushlon et de l’Air Strobel sur toute la longueur est juste dingue et parfaite. On a une transition fluide talon/pointe de pied. On a une superbe protection lors des impacts, sans perdre le courtfeeling. Le set-up est souple sans être instable grâce à la l’empiècement (TPU) plastique placé sur l’arrière du pied. À tester absolument.

Traction : 5/5

C’est un autre WOW. Je n’ai eu aucun souci avec cet aspect de la chaussure et ce peu importe le terrain où j’ai pu jouer. Ça fonctionne et puis c’est tout ! On espère juste que le caoutchouc tienne dans le temps, pour le moment c’est le cas.

Note globale : 17/20

Ça aurait pu être la paire de l’année... Mais la lacune au niveau du maintien talon a été un vrai problème. En revanche, si tu veux de l’amorti : prend la KD14 ; si tu veux de la traction : prend la KD14 ; si tu veux une paire confortable : prend la KD14.





