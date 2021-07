[Chaussures] On a testé la Kyrie Low 4 de Nike

FRANCE

Crédit photo : Assist

Caso & Kev, deux passionnés de sneakers, ont fondé le compte Instagram @assist_off pour partager leur amour des chaussures. Ils testent, essayent et décryptent pour vous les dernières sorties. Aujourd'hui, ils passent au crible la Kyrie Low 4 de Nike, une chaussure qu'ils qualifient sans hésiter de "tuerie" sur tous les aspects techniques.

Style : 4,5/5

Proche d’un design de Kobe, on adore ce modèle parce qu’il change de ses prédécesseurs et parce qu’il respecte parfaitement l’anatomie du pied. Le coloris "Keep Sue fresh", seulement sorti en en quick strick, amène un bon peps aux yeux. Sinon, le plus classique mais non moins classe combo blanc/bleu laser est tout aussi séduisant.

Maintien : 4/5

Le mesh utilisé est différent de la kyrie 7 mais reste toutefois confortable dès la première mise aux pieds. Le maintien est assuré par les deux ailerons positionnés sur l’avant du pied. Malgré la coupe basse du chausson, la coque talon fait elle aussi son travail en termes de maintien.

Attention, si vous portez des semelles orthopédiques, il se peut que votre talon soit un peu haut dans cette coque talon. Il faudra alors "faire" un peu la semelle intermédiaire pour qu’il se loge correctement dedans. Un conseil pour finir : changez vos lacets. Sinon, vous verrez sûrement vos œillets de serrage se découper...

Amorti : 4,5/5

Ce nouveau combo Cushlon x Patch de zoom est parfait. Le cushlon apporte la compression nécessaire sous le talon, tandis que le patch de zoom, qui remplace le zoom turbo, offre le même confort sous l’avant du pied. Dans cette Kyrie Low 4, on reste proche du sol tout en étant protégé lors des impacts.

Traction : 5/5

C’est l'une des références si ce n’est LA référence en termes d’adhérence au sol. La petite soeur de la Kyrie 7, qui conserve la même semelle extérieure, est tout simplement un monstre en termes de grip au sol. Que ce soit sur terrain extérieur, intérieur, sale ou propre, la Kyrie Low 4 ne montre aucune faiblesse sur cet aspect de la chaussure.

Note globale : 18/20

La Kyrie Low 4 a tout d'une grande. Quasi irréprochable sur tous les aspects techniques, elle correspondra à différents types de joueuses/eurs. Les évolutions apportées sur le modèle lui permettent de passer un palier. Si on doit se mouiller, on pourrait même la comparer à une Kobe V Protro.





