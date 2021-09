[Chaussures] On a testé la PG5 de Nike

FRANCE

Crédit photo : Assist

Caso & Kev, deux passionnés de sneakers, ont fondé le compte Instagram @assist_off pour partager leur amour des chaussures. Ils testent, essayent et décryptent pour vous les dernières sorties. Aujourd'hui, ils passent au crible la PG5 de Nike, le modèle signature de l'ailier Paul George. Une nouvelle réussite à découvrir ci-dessous.

Style : 4/5

Un design simple et épuré. Même si les premières images des leaks ne nous vendaient pas du rêve, on a retourné notre veste (comme souvent). Une fois aux pieds, cette paire est plutôt stylée, et les différents coloris proposés par Nike sont eux aussi très sympas, à l’image de celui-là, "play for the futur".

Maintien : 3,5/5

Les designers de Nike ont corrigé le tir en termes de maintien comparé à la PG4. Ce n’est pas excellent, mais c’est très correct. Malgré le "dead space" au niveau de l’avant du pied, celui-ci reste bien en place, notamment au niveau de la coque talon. Vous êtes ainsi bien maintenu dans vos différents mouvements. Le fait que cette paire soit légère n’impacte pas cet aspect de la chaussure, et tant mieux !

Amorti : 4,5/5

Un matelas d’air sous tout le long du pied, une mousse moelleuse, que demander de plus ? Comme la PG4, l’amorti sur ce modèle est super bien équilibré. Un y retrouve compression, fluidité dans la transition talon pied et sensation au sol. Tous les ingrédients sont là pour avoir un set up parfait. Seul (léger) défaut, le trou au niveau du talon qui fait ventouse. Sans nous gêner dans la pratique, ce n’est pas super agréable. Rassurez-vous, avec quelques entraînements, cet effet disparaît.

Traction : 5/5

Pas grand-chose à dire sur cet aspect de la chaussure à part que ça accroche partout ! Cette inspiration de la Kobe 9 est forcément une réussite car sur le modèle du Mamba, la traction était elle aussi excellente.

Note globale : 17/20

La PG5 est une chaussure qui conviendra à beaucoup d’entre vous. Légère avec un bon amorti, un maintien correct et une très bonne accroche, elle réussit dans tous les domaines. Pour 120€, il est difficile de se tromper en choisissant ce modèle.





Retrouvez tout l'univers d'assist sur Instagram

Retrouvez nos autres tests :

La Harden Vol.5 d'Adidas

La Kayo LP2 de Crossover Culture

La "Why Not" Zer0.4 de Jordan

La Kyrie Low 4 de Nike