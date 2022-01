[Chaussures] On a testé la Puma Nitro Fusion

FRANCE

Caso & Kev, deux passionnés de sneakers, ont fondé le compte Instagram @assist_off pour partager leur amour des chaussures. Ils testent, essayent et décryptent pour vous les dernières sorties. Aujourd'hui, ils passent au crible la Puma Nitro Fusion.

Style : 4/5

Un style simple et épuré. Le coloris « Spectra » sur cette paire est très cool.

Le design général n’est pas innovateur, il ressemble d’ailleurs légèrement à la Puma Clyde All Pro. Le modèle est très confortable dès la première mise aux pieds

Moi en tout cas j’aime bien !

Maintien : 2,5/5

Mais pourquoi ? Pourquoi mettre aussi peu d’œillets de serrage sur une empeigne aussi souple ?

Ça manque clairement de renforts latéraux à mon goût pour compenser le mesh très élastique utilisé sur le médio-pied. Les 4 bandes de serrages positionnées à l’avant du pied ne suffisent pas si vous avez de gros appuis avec un besoin de maintien conséquent.

On a pas de problème au niveau du talon. Le pied est bien positionné dans la coque et le talon ne bouge pas.

Amorti : 3,5/5

Proche du sol, une légère compression. Voilà ce qui vous attend dans la Nitro Fusion. Question de feeling, si vous aimez être proche du sol vous serrez servi avec cette paire qui est de fait très rapide aux pieds. En revanche si vous souhaitez comme moi avec plus de compression lors des réceptions, passez votre tour.

Néanmoins le set up est cohérent avec le reste de la chaussure.

Il faudra un peu de temps pour faire l’empiècement en plastique positionné à l’arrière du pied.

Traction : 4/5

Comme sa petite sœur (Clyde All Pro), la traction sur la paire est consistante. Il faut quand même wiper la semelle extérieur de temps en temps mais au global on a une bonne adhérence au sol. La gomme utilisée est assez souple et permet donc d’adhérer assez rapidement. Les rainures ne sont pas hyper profondes donc à voir dans le temps si elles ne se consomment pas trop vite.

Note globale : 14/20

La Puma Nitro Fusion est une paire pour joueurs(ses) aimant être proche du sol et n’ayant pas besoin d’un gros maintien du pied. Si vous souhaitez une paire confortable avec une bonne accroche, cette paire est faite pour vous. EN revanche si comme moi vous avez besoin d’un peu plus d’amorti et de maintien, on vous conseille de passer votre chemin.

