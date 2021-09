[Chaussures] On a testé la Zion 1 de Jordan

FRANCE

Crédit photo : Assist

Caso & Kev, deux passionnés de sneakers, ont fondé le compte Instagram @assist_off pour partager leur amour des chaussures. Ils testent, essayent et décryptent pour vous les dernières sorties. Aujourd'hui, ils passent au crible la Zion 1 de Jordan, le modèle signature du surpuissant intérieur des Pelicans. Une première très séduisante, dont le test est à retrouver ci-dessous.

Style : 3/5

Pas de prise de risque de la part de Jordan. On est sur une coupe Mid. Ce qui peut interpeller l’œil, c’est ce stabilisateur sur l’extérieur de la chaussure. Vu de dessus, on a un plateau vraiment large sous l’avant du pied. On aime ou pas, mais c’est efficace.

Maintien : 4/5

Les bandes de serrage placées sur l’avant de la chaussure maintiennent bien le pied dans la chaussure sur les mouvements latéraux. Il en est de même avec la coque talon. Le job est fait ! Seul léger problème, la finesse du mesh. Si vous êtes habitué à serrer fort vos chaussures, il se peut que vous sentiez les bandes placées à l’avant du pied... pas cool.

Amorti : 4,5/5

Un mélange parfait entre trois matériaux. Ce burger de compression est composé d’air Strobel sur toute la longueur, d’un patch zoom placé à l’avant du pied et d’une mousse Phylon relativement souple. Détrompez-vous, malgré tout cet amorti, vous n’êtes pas si haut et donc vous conservez un minimum de sensations au sol. Bien joué Jordan !

Traction : 3,5/5

Oui, 3,5 même si après des semaines d’entraînements le caoutchouc s’est fait et qu’il est maintenant correct, voir bon. Le caoutchouc met un petit temps à se faire et devient plutôt adhérent. Le seul conseil qu'on peut vous donner c’est : "ne lâchez pas l’affaire." Tout dépend également du sol ou vous jouez. Si vous êtes sur un bon parquet, c’est zéro problème. En revanche, si vous jouez sur un vieux lino, c’est pas gagné. Il lui faudra plus de temps pour se faire.

Note globale : 15/20

On est passé d’un "mouai" à une paire qui nous accompagne en match. En plus d’être légère (c’est assez surprenant), la Zion 1 vous propose un excellent amorti, un bon maintien et une traction correcte. Pour 120€, c’est bien joué de la part de la marque du GOAT !





Retrouvez tout l'univers d'assist sur Instagram

Retrouvez nos autres tests :

La Harden Vol.5 d'Adidas

La Kayo LP2 de Crossover Culture

La "Why Not" Zer0.4 de Jordan

La Kyrie Low 4 de Nike

La PG5 de Nike