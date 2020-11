"Fan de basket", le cadeau idéal pour les enfants à Noël

FRANCE

Crédit photo : Deux Coqs d'or

Le basketball est une discipline complète mais bourré de règles, d'habitudes, de termes techniques, de spécificités liées à la compétition... Comment comprendre tous ses aspects, les différences entre postes, entre le basketball NBA et FIBA ? Le mieux est d'avoir baigné dedans dès le plus jeune âge.

Un livre complet et très accessible (7,90€)

C'est pourquoi le livre "Fan de Basket" de l'édition "Deux coqs d'or" est idéal pour tout enfant, basketteur ou non. Pour les premiers, il consolidera leurs connaissances acquises sur les terrains et autour, en leur offrant un retour historique sur sa création, son développement, ses faits marquants, ses nombreuses compétitions. Pour les seconds, ce sera une belle introduction pour cette activité. Et qui sait ? Peut-être que votre neveu ou l'enfant de votre meilleur ami aura envie de prendre une balle et de la lancer dans un panier après la lecture des belles lignes de Gaëtan Delafolie ou à la vue des superbes illustrations de Coco Zool ?

A ceux qui se demandent : non, il ne parle pas que de NBA. Le basket international, et notamment européen, y est très bien représenté, chez les garçons comme chez les filles car il est bien sûr 100% mixte !

Origines, joueurs, compétitions, règles... Il y a tout dans les 48 pages de "Fan de Basket", un livre qui s'achète pour la modique somme de 7,90€. Si votre librairie du coin de la rue est fermée à l'heure actuelle, soyez patients. Sinon vous pouvez le retrouver sur le site Internet de sa maison d'édition.