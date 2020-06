[Jeu concours] Une semaine de stage au Frédéric Fauthoux Basket Camps de gagnée, il reste de la place pour les autres

FRANCE

Crédit photo : FFBC

Il y a quelques jours, nous organisions un jeu concours en partenariat avec le FFBC. À gagner : une semaine de stage en pension complète à Hagetmau (Landes), d'une valeur de 395 euros. Un cadre idéal et des allures de paradis pour jeune basketteur, parfait pour progresser. Et c'est le Landais Frédéric Fauthoux, ancien shooteur des Bleus et désormais coach reconnu en Jeep Élite, qui nous livre le résultat.





Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de gagner, bonne nouvelle : il reste de la place pour vous inscrire ou inscrire votre enfant cet été au camp n°1 en France. Les places qui restent concernent la semaine du 29 juin au 4 juillet et la période du 3 au 22 août. À noter que la semaine du 17 au 22 août, c'est un stage spécial tout en anglais, avec 0% cours mais 100% pratique... et plaisir.

Pour le programme complet et toutes les infos, cliquez ici

Le plaisir, c'est d'ailleurs une notion au coeur de ces camps. "Les deux ingrédients du succès, ce sont d'une part la qualité/quantité de basket, et d'autre part le plaisir qu'on met dans chaque exercice et dans les moments de détente", développe Olivier Coustal, co-fondateur du FFBC. Il en va ainsi de la grande nouveauté de cet été 2020, un jeu de puissance 4 géant où il faut shooter des balles de couleurs pour former les lignes gagnantes. "On va organiser la Coupe du monde de puissance 4-basket", en rigole-t-il.

Pour le formulaire d'inscription, cliquez ici

Un esprit de vacances mais une réelle progression basket. Avec 5 à 6 heures de pratique par jour et un travail accru sur le tir (exercices, gestuelle, analyse vidéo). "On se voit progresser naturellement au fil de la semaine", se félicite Olivier Coustal. Et les courses de kart, le toboggan géant, le célèbre barbecue ou encore l'élection de miss et mister camp assurent le sourire d'enfants qui en redemandent.

Et quand l'été sera passé, le FFBC vous réservera encore des surprises... En effet, notre partenaire organise désormais des stages aux États-Unis. Au programme, un voyage de rêve de 9 jours à Los Angeles, des entraînements avec des coaches pro, la découverte de playgrounds mythiques comme Venice Beach, et des matchs NBA (Lakers et Clippers) et NCAA (UCLA) !