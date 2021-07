"Le Cartel" remporte le Quai 54, Mathias Lessort élu MVP

FRANCE

Non retenu pour disputer les Jeux olympiques de Tokyo, Mathias Lessort (2,05 m, 25 ans) a brillé sur les terrains du Quai 54 tout au long du week-end. L'intérieur athlétique de Monaco a été élu MVP de la finale remportée par son équipe, le Cartel, dimanche 18 juillet sur les jardins du Trocadéro, au pied de la Tour Eiffel. Aux côtés du joueur de Vichy-Clermont, Jordan Aboudou, déjà vainqueur du tournoi, et Kevin Franceschi (Paris Basket), le Martiniquais s'est joué de la défense agressive exercée par les joueurs de la Fusion, dont Amara Sy, Nobel Boungo-colo et Kévin Séraphin qui a renfilé le short pour l'occasion. Une démonstration de force et de puissance, à l'image de sa saison avec le club de la Principauté (11 points à 63,2 %, 5,7 rebonds et 2 passes décisives), durant laquelle il a soulevé le trophée de l'EuroCup.

Chez les filles, c'est la formation italo-espagnole El Palo qui s'est imposée, battant notamment les Allemandes de Der Stamm en finale.