[Podcast] "Reconversion des joueurs, l'affaire de tous", avec Jesse Delhomme

Sur Internet, "FFBB Formation" propose des podcasts avec des acteurs du basketball français. L'épisode 7 est l'occasion d'écouter le partage de l'expérience de Jesse Delhomme, ancien joueur professionnel devenu salarié du Syndicat National des Basketteurs (mais aussi coach de l'Avant Garde Tain Tournon Basket Club en Nationale 3), sur la reconversion.

Voici l'introduction de ce podcast :

"Au-delà des joueurs et joueuses sous contrats professionnels, nombreux sont ceux, dans les niveaux inférieurs, qui perçoivent de l’argent et dont le basket est la ou une de leurs principales ressources financières. Les saisons s’enchaînent, dans des conditions plus ou moins évidentes, et l’idée de la reconversion peut faire un peu peur.

Dans l'épisode 7 des Podcasts, Jesse DELHOMME, ex-joueur professionnel et actuellement salarié du Syndicat National des Basketteurs, va vous donner des clés pour préparer l’avenir."