[Sponsorisé] "Hoosier Haye", un nouveau complexe basket privé à Nancy

FRANCE

Crédit photo : Hoosier Haye

Après l'apparition sur le territoire français ces dernières années de complexes privés tels que Hoops Factory ou The One Ball, Sylvain Lautié, coach du SLUC, s'est lancé dans la création d'une salle dans la banlieue de Nancy. Celle-ci, appelée "Hoosier Haye", est située à Velaine-en-Haye. Ouverte de 9h à 22h, elle dispose sur 1 200 m² de terrains de basketball, couverts (avec parquet) et extérieurs, mais aussi de futsal, handball et tennis.

-- LES INFOS --

Hoosier Haye

1, Impasse des Érables,

54840 Velaine-en-Haye

hoosier-haye.fr

openresa.com/club/hoosier-haye