[Sponsorisé] Espace Sports, des tenues club entièrement personnalisées et made in France

Fermez les yeux. Imaginez la tenue dont vous rêvez pour votre club. Vous l'avez ? Vous voulez lui donner vie ? Alors parlez-en à Espace Sports, partenaire de BeBasket. "On part d'une page blanche et on crée entièrement la tenue avec le client", explique Jean-Philippe Biossac, le fondateur de l'enseigne. "Pendant 30 minutes - 1h, on discute des attentes, du design, des couleurs. Tout dépend de vous, ça peut être très classique ou très novateur. Et ensuite on transmet à notre graphiste."





Ces dernières années, on a vu fleurir sur les réseaux des propositions de maillots au design original et soigné, loin des tenues produites en série. Dans le basket, "What If" de Romuald Coustre s'était ainsi fait remarquer, équipant plusieurs équipes de Jeep Élite. Espace Sports s'inscrit dans ce mouvement, rendant ces maillots au look unique accessibles à tous.

Des créations graphiques uniques

"On permet aux clubs d'affirmer leur identité et ils sont très fans du concept", se réjouit Jean-Philippe Biossac, lui-même ancien joueur. "Lorsqu'une création graphique est réalisée pour un club, elle lui est réservée, un autre club ne pourra pas l'adopter, même s'il la trouve réussie. Ce sont des maillots dits "sublimés", c'est à dire que tout est intégré, il n'y a pas de flocage. Et peu importe le nombre de logos ou de sponsors que vous voulez mettre : ce sera toujours le même prix."

Sur son offre de base, la marque propose jusqu'au 20 septembre "un jeu de tenues complètes offert pour un jeu acheté" pour sa gamme produite en Asie. Et pour les clubs qui souhaitent la jouer made in France, Espace Sports propose aussi une fabrication 100% locale, moyennant un prix un peu plus élevé. "Il ne s'agit pas juste d'une fabrication française", précise le fondateur. "En choisissant l'option made in France, on peut choisir son textile, le maillage, avec des variations en termes de légèreté ou d’aération."

Le site de la marque, pour créer votre propre tenue

En Haute-Vienne et en Gironde (la boutique est basée à Limoges et à Bordeaux), de nombreux clubs s'y sont essayés. Dans les divisions nationales, Le Mans Saint Pavin (NM3), l'ES Gardonne (NM2) ou encore Feytiat (NF1) l'ont aussi adopté, ainsi que le comité départemental de la Haute-Vienne. Preuve de son savoir-faire, Espace Sports a même dépanné le Limoges CSP en cours de saison dernière.

Contact :

Jean-Philippe

Tél : 05.55.02.25.03. / 06.68.52.11.09.

Mail : espacesports@setetmatch.fr