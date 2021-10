[Sponsorisé] JORDAN TOUR : Sur les traces de His Airness

FRANCE

Crédit photo : Espace Sports

La société ESPACE SPORT, partenaire officiel de BeBasket, devient l'équipementer de la société HARDWORK, et habillera donc tous les participants lors de leurs voyages basket aux USA.

Les plus anciens fans de MJ ont grandi et rêvé avec les VHS des documentaires tels que “Come With Me”, “Air Time” ou “Michael Jordan’s Playground” que l’on s’échangeait dans les cours de récréation.

Les plus jeunes Fans de MJ l’ont (re)découvert grâce à “The Last Dance” de Netflix / ESPN et se sont sans aucun doute mis à rêver de MJ et des Bulls années 90...



Du rêve à la réalité, il n’y a souvent qu’un pas... un seul pas qu’Hardwork TRIP te propose de franchir. La Team HW te propose un voyage unique.

Cameraman / Interprète / Expert Jordan / Locaux



Que dirais-tu de partir sur les traces de Michael Jordan Himself ?!



*Visiter son Lycée d’Emsley A. Laney à Wilmington ?!



*Visiter là où sa légende a commencé avec les Tar Heels de North Carolina !



*Rentrer au United Center sur Sirius By The Alan Parsons Project... tu sens déjà les frissons d’un vrai Chicago Bull et d’un “Last Shot” au Buzzer ?!



*Un petit match des Charlotte Hornets dont le propriétaire n’est autre que His Airness?!



*Tout cela saupoudré avec d’interminables discussions sur les Air Jordans avec de vrais Jordans Addicts?!



Si tout cela te parle alors tu sais ce qu’il te reste à faire...

COME FLY WITH US!!!!

THE LAST DANCE TOUR arrive bientôt grâce à Hardwork Association!



Alors STAY TUNED pour plus d’informations



To Be Continued