[Sponsorisé] La formation certifiée n°1 en Préparation Mentale disponible pour tous les basketteurs en France

Crédit photo : Sébastien Grasset

[Sponsorisé] Comment devenir plus performant lorsque l'on est compétiteur ? Outre la technique, le physique et la tactique, il existe un quatrième pilier que très peu de monde utilise encore en 2021 : la préparation mentale. C'est ce domaine de plus en plus présent dans le sport de haut-niveau que LNF - LLes Nouvelles Formations tente de développer en proposant une formation certifiante de qualité.

8 outils nécessaires pour passer un cap

Depuis trois ans, LNF - Les Nouvelles Formations proposent en effet une formation en e-learning pour enseigner 8 outils de la préparation mentale :

Comment être mieux concentré

Comment gérer son stress

Mise en place d'une routine de performance

Gestion du discours interne : comment le sportif se parle à lui même ? Comment éviter les pensées parasites ?

Gestion de la motivation : comprendre les déterminants de la motivation, pourquoi est-on motivé ou non ?

Se fixer des objectifs (moyens et résultats)

Imagerie mentale : comment avec de la visualisation des gestes, des phases de jeu, on peut fixer des objectifs pour s'améliorer ?

Confiance en soi : comment identifier un problème ?

Une formation mise en place avec Anaëlle Malherbe

Pierre Pupier, président-fondateur des nouvelles formations, a construit cette formation en compagnie d'Anaëlle Malherbe, psychologue clinicienne et préparatrice mentale qui travaille depuis de nombreuses années à l'INSEP.

LNF – Les Nouvelles Formations revendiquent être la première formation de préparation mentale certifiée de France et avoir accompagné plus de 3 000 sportifs et entraîneurs dans 25 disciplines différentes. Parmi les grands noms accompagnés, on retrouve notamment le champion olympique de handball Guillaume Joli ou encore l'entraîneur de l'équipe féminin du PSG football, Olivier Echouafni.

"Par définition, l’entraîneur doit être entraînant, commente Guillaume Joli. Ces nouvelles techniques de Préparation Mentale apportent beaucoup à l’entraîneur, ça renforce nos capacités d’action. Ça apporte aussi de la nouveauté et ça peut éviter une forme de routine. Ça nous permet aussi d’apporter beaucoup aux athlètes et d’avoir un côté entraînant pour eux justement."

Mais cette formation n'est pas qu'accessible aux athlètes et entraîneurs de haut-niveau puisque chacun peut la suivre. Et éligible au compte personnel de formation (CPF), elle peut être prise en charge jusqu'à 100% !

Pour plus de renseignements et lire les témoignages, cliquez-ici pour en savoir plus