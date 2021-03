[Sponsorisé] Machine pour shooter et fondamentaux offensifs, le Frédéric Fauthoux Basket Camp débarque dans ton club

FRANCE

Si tu ne vas pas au FFBC, alors le FFBC viendra à toi... En ces temps compliqués de pandémie, le Frédéric Fauthoux Basket Camp, notre partenaire, n°1 des camps de basket en France, ne pouvait pas héberger d'enfants pour ses traditionnels stages de Noël. "Alors, on a décidé de se réinventer", explique Olivier Coustal, le co-fondateur. Et d'amener l'expérience, le staff et les compétences du FFBC directement dans les clubs. C'est ainsi que sont nés les Camps FFBC by Dr Dish.

Dr Dish, c'est cette machine permettant de renvoyer les ballons directement au shooteur. C'est avec elle, et tout le matériel dernier cri pour parfaire sa mécanique de tir et son dribble, que les encadrants du FFBC se déplacent dans les clubs. À raison d'un formateur pour six enfants, et de six heures/jour pendant trois jours, ce stage permet aux jeunes (de 2012 à 2004) de travailler leurs fondamentaux offensifs, leur gestuelle de tir et la confiance en soi.

Atelier de shoot, travail de vitesse et réactivité autour d’un jeu de lumières, écrans géants : "Le format et la technologie que l'on apporte font que les enfants sont toujours en alerte", détaille Olivier Coustal. "Et on se rapproche le plus vite possible du jeu, du challenge... La recette est là : c’est le ludique." Les retours des clubs qui ont fait appel au FFBC à Noël sont très positifs (les salariés du club peuvent également participer à l'encadrement du stage) et les enfants ravis.

Pour le tir, une séance vidéo personnalisée permet de repérer les points à corriger, avant de travailler la gestuelle avec une batterie d’exercices spécifiques et adaptés à chacun. Avant une mise en application lors d'oppositions en effectif restreint. La philosophie est la même que celle qui anime les célèbres camps d'été du FFBC : pousser les enfants à oser, tenter, se risquer. "Les déclics qu’on crée sont magiques et on peut le faire parce qu’on est proche d’eux", se félicite Olivier Coustal.





Le mot de Frédéric Fauthoux, ancien international français, aujourd'hui coach à l'ASVEL

"L’essence du basket c’est de marquer des paniers, voilà pourquoi il faut apprendre à shooter très tôt. Parfois, on est trop fixé sur la défense, le collectif, et on en oublie la matière première. Il faut apprendre très tôt parce que c’est très technique. Grâce à la machine, on peut faire beaucoup beaucoup de tirs, c'est un confort qui va permettre de bien travailler. Il n'y a pas de secret, la répétition, c'est la clé, et grâce à cette technologie on peut travailler plus efficacement.

"Le shoot, c'est aussi un déclic, et ces trois jours de stage intensif ça peut être l'occasion pour l'enfant de trouver ce déclic en multipliant les séries et en appliquant les conseils des coachs. Pour certains ce sera de penser à garder le coude bien dans l’axe, pour d'autres avoir les appuis dans telle direction... Moi, c'est mon voisin qui m'a appris à shooter, et il insistait sur le fait de bien écarter les doigts. Du coup, j'avais la paume qui ne touche pas et un meilleur toucher. Ça a été mon déclic, je l'ai gardé toute ma carrière."

"Savoir shooter, c'est vraiment primordial et ça va permettre de se démarquer des autres. Nous, à l'ASVEL, cette saison on a la cinquième meilleure adresse à 3 points en EuroLeague (40%). C’est une aubaine pour nous : on a peut être pas les meilleurs à chaque poste mais on a ça, et ça nous permet de gagner des matchs importants."

Toujours dans cette optique de se rapprocher au maximum de tous les pratiquant, le FFBC se rendra en avril dans les Hoops Factory de Toulouse et Bordeaux (reprises par la Fédération française) pour y effectuer ses camps by Dr Dish.