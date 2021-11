"Travailler sur ces débuts de match à la c..." : Léopold Cavalière (SIG Strasbourg) tranche dans le vif avant le déplacement au Mans

Contre une formation mancelle revancharde après sa défaite dans le derby de l’Ouest, la SIG Strasbourg voudra, elle aussi, réagir, après avoir laissé échapper, mercredi, la première place du groupe F en Basketball Champions League, contre le Tofas Bursa (Turquie).

"Important de mener et de maîtriser nos matchs"

"Il faut qu’on travaille sur certaines choses et notamment sur ces débuts de match à c** ! Ce n’est plus possible ! On doit avancer, progresser, réagir et ça commence dès samedi, tente de positiver Léopold Cavalière sur le site officiel de la SIG Strasbourg. C’est important de mener et de maîtriser nos matchs. C’est quelque chose qu’il faut qu’on apprenne à faire. Il ne s’agit de devoir gagner chaque quart-temps de 10 points forcément, mais d’afficher plus de maitrise."