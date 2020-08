[Vidéo] Check Ball le Mag', la nouvelle émission consacrée au 3x3

FRANCE

Crédit photo : Check Ball

Le succès de l'Open de France le week-end dernier le confirme : la dynamique du 3x3 semble s'accélérer. Et pour parler de cette discipline en plein développement, une nouvelle émission vient de voir le jour sur YouTube : Check Ball le Mag'. Pendant un bon quart d'heure, l'émission aborde l'actualité du 3x3 à travers interviews et portraits. Au programme de ce premier numéro, présenté par Vincent Royet en compagnie de Karim Souchu (ancien international aujourd'hui entraîneur adjoint de l'équipe de France), un entretien avec le Serbe Dejan Majstorovic, la découverte de la culture 3x3 à Bordeaux, et un portrait de Charly Pontens.

Présenté dans le magnifique cadre de Bordeaux, entre le playground des bords de la Garonne et le Musée des Arts décoratifs et du Design, l'émission se distingue par la qualité de ses images et du montage. C'est Tommy Hombert, celui qui réalise notamment les vidéos "inside" avec les équipes de France de 5x5 ces dernières années, qui est aux manettes.