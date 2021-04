[Vidéo] L'épisode 6 de Check Ball à Toulouse

FRANCE

Crédit photo : Youtube Check Ball

Check Ball, l'émission spécialisée dans la basket 3x3 présentée par Vincent Royet, est de retour pour un sixième épisode, cette fois-ci, à Toulouse. Pour la première de l'année 2021, un beau programme attend les fans de 3x3 au coeur de la ville rose.

Au menu de cette vidéo, en compagnie de Karim Souchu, l'entraîneur de l'Equipe de France 3x3, le rachat des Hoops Factory par la FFBB. L'ancien joueur explique ce que cela implique dans le paysage du basket français et en quoi c'est une très bonne chose.

Ensuite, on a droit à une interview exclusive de la voix emblématique du FIBA 3x3, Kyle "The Voice" Montgomery. Au micro de Karim Souchu, le speaker américain se confie sur son expérience et de son envie de faire les Jeux Olympiques de Tokyo, où le 3x3 sera présent pour la première fois.

Vincent Royet va ensuite à la rencontre de Gislain Meder, président de l'association Urban Basketball, qui organise des tournois de 3x3 à Toulouse. Il nous présente donc son association et ce qu'elle apporte à la communauté urbaine toulousaine.

Retour ensuite avec Karim Souchu qui apporte une nouvelle fois son expertise dans les règles du 3x3. Cette fois, il explique l'arbitrage vidéo dans le 3x3 (le challenge) et son importance lors des matches.

Dans l'habituel portrait du mois, Vincent Royet présente le dunkeur professionnel Loïc Moitry, présent sur le circuit 3x3. Il témoigne de toute son expérience et donne des conseils pour les jeunes qui voudraient se lancer dans la discipline.

Pour finir, comme à leur habitude, Check Ball termine de façon un peu plus humoristique, en allant à la rencontre d'El Chicolatine, un influenceur toulousain détenteur du record du monde du tir dans le dos le plus lointain (15 mètres).

Encore un épisode réussi pour Check Ball qui continue de mettre la lumière sur le basket 3x3, qui prend de plus en plus d'ampleur en France et aussi dans le monde entier.