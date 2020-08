[Vidéos] Les récaps de l'Open de France 3x3, par la FFBB

FRANCE

Crédit photo : FFBB

Vous avez manqué l'édition 2020 de l'Open de France 3x3 qui se déroulait ce week-end à Nantes ? Ou alors l'ambiance du playground installé pour l'occasion vous manque déjà ? Pas de panique, la Fédération Française de Basketball a publié, sur sa chaîne YouTube, un récapitulatif de chaque tournoi.

L'édition masculine, remportée par une Team Paris constituée d'Antoine Eïto, Angelo Tsagarakis, Johan Passave-Ducteil et Léopold Cavalière, au dépend de l'Amiral Camp d'Amara Sy, Bandja Sy, Andrew Albicy et Dominique Gentil, est sans aucun doute l'une des plus relevées qui n'ait jamais eu lieu. Le tournoi féminin est également mis à l'honneur avec le triplé de Las Campeonas (Caroline Hériaud, Victoria Majekodunmi, Marie Mané et Soana Lucet), qui se sont imposées face à Junko (Hortense Limouzin, Maëva Djaldi-Tabdi, Noémie Brochant et Maud Stervinou). Pour rappel, Angelo Tsagarakis et Caroline Hériaud ont respectivement été nommés MVP de leur tournoi.

(Re)plongez vous dans l'ambiance de cet Open, dont la saveur particulière de reprise du basket en compétition en France est magnifiée par de sublimes images et un montage haletant.

Le récap' du tournoi masculin :

Le récap' du tournoi féminin :