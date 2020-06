3x3 : La Team Blacklist remporte l'Open plus du Cap-d'Ail

FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset

C'était une première depuis l'arrêt des compétitions. Ce week-end, à l'initiative de la French Riviera 3x3 d'Anthony Christophe, figure de la discipline, le Cap-d'Ail organisait un Open Plus comptant pour la Superleague 3x3. Et sous le soleil des Alpes-Maritimes, c'est la Team Blacklist, composée de Raphaël Wilson, Sammy Girma, Mérédis Houmounou et Elio Sadiku, qui l'a emporté samedi, compostant par la même occasion son billet pour l'Open de France qui aura lieu à Nantes du 28 juillet au 1er août.

Beaucoup de joueurs du circuit professionnel se sont affrontés à Cap d'Ail, comme Benjamin Monclar (photo : Sébastien Grasset)



En finale, devant plusieurs dizaines de spectateurs, la Team Blacklist s'est imposée 17-11 face à la Team Paris (composée de Franck Seguela, Jules Rambaut, Stephan Gauthier et Timothé Vergiat). Raphaël Wilson a été élu MVP du tournoi, tandis que Benjamin Monclar (qui a joué le tournoi dans la même équipe qu'Isaïa Cordinier) a remporté le concours de shoots.